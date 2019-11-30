هذا ما يجب أن تفعله حتى تحافظ على كليتيك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في دراسة حديثة أعلن عنها في مؤتمر علمي في مدينة أطلنطا الأمريكية، أكدت أن تناول مشروبين غازيين في اليوم من شأنه أن يدمر الكلى.



وبينت الدراسة الأولى التي أجريت في جامعة أوساكا اليابانية أن نوع السكر الموجود في المشروبات الغازية يرفع مستوى الأملاح في الدم.

فيما بينت دراسة أخرى أن المشروبات الغازية تجعل الكلى تتخلص من كمية كبيرة من البروتين الذي ينبغي ألاَ يُتخلص منه بكميات كبيرة، وهو ما يسبب زيادة الـ"بروتنوريا" في البول.

أمام هذه الصدمة العلمية، عليك بتناول المأكولات الصديقة للكلى، والتي تساعد في الحد من ظهور الحصوات، حسب البيان، وإليكم 6 نصائح طبية لكي تحافظوا على الكى سليمة ومعافاة:

1- تجنبوا تناول جرعات عالية من فيتامين C.

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2- قللوا من تناول الصوديوم، وتجنبوا الكثير من الأطعمة عالية أكسالات (مثل الشوكولاتة، والسبانخ، وبعض أنواع الخضار الأخرى).

3- تجنبوا البروتين الحيواني الزائد.

4- يساعد تناول مكمّلات فيتامين B6 والمغنيسيوم في التقليل من خطر تكون الحصوات في الكلى.

5- تناولوا أعشاب الهندباء والبقدونس والشعير، فلها دور مهم في تنشيط وظائف الكلى.

6- أكثروا من شرب الماء؛ فأبسط وأسهل طريقة يمكن أن تمارسوها في حياتك اليومية للوقاية من الإصابة بحصى الكلى، هو شرب كميات كبيرة من الماء كل يوم (معدّل 12 كوباً) وخصوصاً بين الأشخاص الذين سبق لهم المعاناة من حصى الكلى.