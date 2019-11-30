ما هو "الحل" لعلاج السمنة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تسعى أغلب دول العالم إلى ايجاد حل لمشكلة السمنة المفرطة المنتشرة بين الاطفال والنساء والرجال، صدّقت إدارة الغذاء والدواء FDA على بالون المعدة الذي يطبق بعملية جراحية ويساعد على إنقاص الوزن.



Advertisements

ويعمل هذا البالون على ملئ بعض من مساحته كي لا تتسع كميات كبيرة من الطعام، مما يساعد في تقلص حجم المعدة بعد فترة من الوقت. ويتم تركيبه تحت التخدير الكامل حيث يتم الملء بالمحلول الملحي في عملية لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

وصدّقت الـ FDA في وقت سابق على بالون المعدة ولكنها قامت بسحبه من الأسواق عام 1992 نظراً لعدم توفر كامل معايير الأمان أثناء استخدامه، فقد كان انفجاره في المعدة يمكن أن يسبب انسدادا في الشرايين، وهو ما تم تجنبه في بالون المعدة الجديد.

ويؤكد الأطباء أن النتائج التي حققها استخدام هذا البالون يمكن أن تكون أقل من تلك التي تحققها عملية ربط المعدة ولكنها تجنب المريض بعد الاعراض الجانبية كالعدوى والقيء والتهاب المريء.