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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يحدث عند مسح المنزل بالماء والملح؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
معظم الناس يقومون بالتنظيف المنزلي العادي وهو الماء والصابون ، و بعض الناس يضعون قطرات من المطهر فى الماء لقتل البكتريا ،ولكن هل تعلم ماذا يحدث اذا مسحت المنزل بالماء والملح ؟حقآ هو معجزة بكل المقايس .
في بعض الاحيان تشعر بعدم الراحة فى المنزل اليس كذلك! أو تشعر أنك تحتاج الى الاسترخاء والهدوء النفسي الذي تفتقده كثيرآ ،حيث قال أحد الاساتذة الدارسين لعلم (البايجوميترى) وهذا نوع من العلم الحديث والذى أثبت أن لملح له تأثير قوى فى التخلص من الطاقة السلبية وعندما تقومون بنثرة فى أرجاء المنزل يقوم الملح بإحداث موجات واهتزازات شديدة تولد نوع من الطاقة تعمل على التوازن فى المنزل ، وهذه الموجات تعمل على ضبط الموجات السلبية وتحويلها الى موجات ايجابية .
ومن المعروف ايضآ أن الجن موجة سلبية فعند نثر الملح فى المنزل أو مسح الارضية به يؤذي الجن ويطرده من المكان فورآ ،عندها ستشعر براحة فى المكان وستحظى بالهدوء النفسي في الحال.
عليك فقط أن تحضر دلو به ماء نظيف وكمية من الملح ثم أذيبهم جيدآ وعليك فقط بمسح المكان بالماء والملح .
*أمرآ اخر يفعله الملح غير الهدوء النفسي واصدار الطاقة الايجابية “أن الملح من المطهرات القوية في قتل البكتريا فهو مطهر طبيعى وغير مكلف للتنظيف اليومى .
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