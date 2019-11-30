تعطيل المدارس والجامعات بعدد من مدن إيران بسبب تلوث الهواء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الإيرانية عن تعطيل المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في طهران، وفي عدد من المدن الصناعية الكبرى السبت بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وحث نائب محافظ طهران، محمد تقي زاده، سكان المحافظة على عدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى واستخدام وسائل النقل العام بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

كما قرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران.

وقالت المتحدثة باسم شركة طهران لمراقبة جودة الهواء، ليلي نظري، لوكالة أنباء فارس عن تلوث الهواء في العاصمة: يبلغ مؤشر تلوث الهواء حالياً 142 ميكروجرام/متر ، وفي هذه الحالة يكون الهواء غير صحي لمن يعانون مشاكل صحية.

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثاً في العالم.

كان قد تم تعطيل الدراسة في طهران في الثالث عشر من الشهر الجاري بسبب تلوث الهواء.

ويعد التلوث سبباً لوفاة نحو 30 ألف وفاة سنوياً في مدن إيرانية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في وقت سابق هذا العام نقلاً عن مسؤول في وزارة الصحة.