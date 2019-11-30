شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام مواطن أمريكي بمساعدة كوريا الشمالية على تفادي العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على مواطن أمريكي مقيم في سنغافورة بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية في تفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.
وقال الادعاء الاتحادي في مانهاتن الجمعة إن فيرجيل جريفيث (36 عاماً) سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في إبريل/نيسان لحضور مؤتمر سلسلة الكتل والعملات الرقمية المشفرة في بيونج يانج رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنحه تصريحاً بهذا.
وقال الادعاء إن جريفيث الحائز درجة الدكتوراه من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا قدم في المؤتمر عرضاً تفصيلياً طرح فيه موضوعات نالت موافقة مسبقة من مسؤولي كوريا الشمالية وقدم معلومات تقنية ثمينة وشارك في أحاديث عن استخدام تقنية العملات المشفرة لتفادي العقوبات ولغسل الأموال.
وألقي القبض على جريفيث يوم الخميس في مطار لوس أنجلوس الدولي ووجه إليه الاتهام بالتخطيط لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام مواطن أمريكي بمساعدة كوريا الشمالية على تفادي العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.