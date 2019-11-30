اتهام مواطن أمريكي بمساعدة كوريا الشمالية على تفادي العقوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على مواطن أمريكي مقيم في سنغافورة بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية في تفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وقال الادعاء الاتحادي في مانهاتن الجمعة إن فيرجيل جريفيث (36 عاماً) سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في إبريل/نيسان لحضور مؤتمر سلسلة الكتل والعملات الرقمية‭ ‬المشفرة في بيونج يانج رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تمنحه تصريحاً بهذا.

وقال الادعاء إن جريفيث الحائز درجة الدكتوراه من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا قدم في المؤتمر عرضاً تفصيلياً طرح فيه موضوعات نالت موافقة مسبقة من مسؤولي كوريا الشمالية وقدم معلومات تقنية ثمينة وشارك في أحاديث عن استخدام تقنية العملات المشفرة لتفادي العقوبات ولغسل الأموال.

وألقي القبض على جريفيث يوم الخميس في مطار لوس أنجلوس الدولي ووجه إليه الاتهام بالتخطيط لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاماً.