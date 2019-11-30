شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يحضر مأدبة غداء عبدالله الساعدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها عبد الله محمد سعيد الساعدي، بفندق سيجي الديار بالفجيرة، بمناسبة زفاف حفيده خالد محمد آل علي إلى كريمة عبد العزيز بن ماجد الطنيجي.

هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي العريس متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر مأدبة الغداء، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي .

كما حضرها سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل العرس الجماعي الـ 20 الذي أقيم لـ 62 شاباً في إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو ولي عهده، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، وضمن فعاليات «عام التسامح» وذلك في قاعة الشيخ خليفة بالفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمبادرات الاجتماعية التي تحقق الاستقرار والرفاهية لأبناء الوطن، من أجل بناء أسر متماسكة، تسهم في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنياً لهم حياة زوجية ملؤها السعادة والهناء، مشيداً بجهود القائمين على لجنة العرس الجماعي في الفجيرة لتحضير متطلبات هذه الفعالية.

بدورهم،عبر العرسان عن شكرهم وامتنانهم بتشريف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أفراحهم، مثمنين حرص ودعم القيادة الرشيدة، لأبناء الوطن في بناء أسر متماسكة ومستقرة.

حضر الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

كما حضره سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وعدد من كبار المسؤولين ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية في الفجيرة وجمع كبير من ذوي العرسان والمدعوين. (وام)