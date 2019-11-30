دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة في العالم

كشف تقرير حديث لموقع SimilarWeb عن أكثر المواقع الإلكترونية زيارة خلال الشهر الماضي، وهي المواقع التي حرص على استخدمها الملايين من مستخدمي الإنترنت حول العالم.

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وجاء موقع غوغل في صدارة هذه القائمة وبفارق هائل عن أقرب منافسيه، بعدد زيارات بلغ حوالي 79.6 مليار زيارة، حيث يعود سبب هذا إلى استخدام الملايين من المستخدمين له للبحث عما يرغبون فيه.

واحتل موقع فيسبوك المركز الثالث في قائمة أكثر المواقع زيارة خلال أكتوبر 2019،بعدد زيارات وصل إلى 24.6 مليار زيارة، متوفقاً على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى مثل تويتر وإنستغرام.

كما شهدت القائمة ظهور مواقع متخصصة بالمحتوى الإباحي، حيث حاز إحداها على عدد زيارات وصل إلى 3.2 مليار زيارة، بينما بلغ عدد زيارات موقع آخر نحو 2.8 مليار زيارة.

شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة في العالم في أكتوبر 2019:

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