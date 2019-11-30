دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تويتر يُرسل تحذيرًا لمستخدميه قبل تنفيذ وعيده في 11 ديسمبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة تويتر، إرسال منصتهم إنذارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني لمستخدميهم من أصحاب الحسابات غير النشطة.

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المتحدث باسم تويتر، أشار إلى أنهم أنذروا المستخدمين الذين لم يسجلوا دخولًا منذ 6 أشهر على حساباتهم بغلقها في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل دون تحديد فترة زمنية بعينها لإعادة إتاحتها لمستخدمين المنصة.

ونوه المتحدث باسم منصة تويتر، أوضح أن إنذارهم يأتي في سياق عملهم على تحسين وخدمة التفاعل العام على المنصة؛ لتشجيع المستخدمين على معاودة تسجيل الدخول للمنصة والتفاعل عبر حساباتهم المسجلة وغير النشطة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم تويتر أن عملية حذف الحسابات لن تقتصر على يوم محدد، بل ستكون موزعة على مدى أشهر عدة، مما يعني أنه بعد انتهاء المهلة في 11 ديسمبر لن تبدأ عملية حدف جماعية للحسابات في اليوم التالي.المزيد:

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