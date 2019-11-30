أزمة الوقود في لبنان.. أسباب خفية وأخرى معلنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لبنان يشهد حراكا عارما

وفي بيروت، رصدت سكاي نيوز عربية طوابير من المواطنين في سياراتهم وعلى الدراجات النارية يتجمعون أمام محطات الوقود بالعبوات البلاستيكية مطالبين المحطات بتزويدهم بهذه المادة.

وردد المواطنون شعارات منددة بالسلطة السياسية وبالتجار في لبنان، في وقت أشار البعض إلى إن الإضراب المفتوح مشبوه ومقصود ويزيد الأمور تعقيدا.

وقال أحد المواطنين لسكاي نيوز عربية: "إنهم يبتزون المواطن، هذه سياسة تجويعية ضد الشعب اللبناني".

وأكد مواطن آخر ينتظر بالقرب من دراجته النارية: "أصحاب المحطات والدولة اللبنانية يصفون حساباتهم على حسابنا، ونحن ندفع الثمن، سنقطع الطرقات وسنعترض".

وأقفلت طرقات عدة بالسيارات، لا سيما الشوارع الأساسية في البلاد، احتجاجا على أزمة الوقود، على وقع غضب شديد عم الشارع اللبناني.

واطفأت مئات السيارات محركاتها وسط الشوارع بسبب نفاد الوقود فيها، ولم يتمكن المواطنون من التعبئة من المحطات التي أقفلت أبوابها أمام الزبائن.

شاهد أيضاً من سكاي نيوز عربية: لبنان.. احتجاجات غاضبة وقطع طرق رئيسية

إعادة تشغيل الفيديو التالي نصائح مهمة لتمارين الرياضة في المنزل عادة ما يشكو معظم الأشخاص، من قلة الوقت لإنجاز التدريبات الرياضية بشكل يومي، لكن معظم الخبراء بهذا المجال يؤكدون أن التمارين الرياضية لا يقتصر القيام بها على النادي الرياضي، بل يمكن ممارستها في المنزل. سكاي نيوز عربية

متظاهرون يحرقون مبنى القنصلية الإيرانية في النجف أقدم محتجون عراقيون، على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، جنوبي البلاد، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول في المحافظة حتى إشعار آخر. سكاي نيوز عربية

الإمارات والسعودية.. مرحلة استراتيجية جديدة أسست زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، ولقاؤه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

ويعمل الجيش اللبناني على إعادة فتح عدد من الشوارع الأساسية في شمال بيروت، منعا لقطع الطرقات وازدحام السير وإمكانية حصول أي اضطرابات.

وقالت الصحفية الاقتصادية، محاسن مرسل، إن السبب المعلن لأزمة الوقود هو أن أصحاب المحطات كانوا في السابق يشترون كل المحروقات من الشركات المستوردة للنفط بالدولار الأميركي.

ووأوضحت أنه بعد أزمة شح الدولار في أغسطس الماضي، تم الاتفاق مع مصرف لبنان على شراء الوقود بنسبة 85 في المئة بالليرة اللبنانية، ودفع نسبة 15 في المئة من المبلغ بالدولار الأميركي.

وأضافت مرسل لسكاي نيوز عربية: "أما اليوم فأصحاب محطات الوقود يقولون إن مبلغ 15 في المئة من الدولار غير مؤمن، كما أن الشركات لا تقبل بتسليمهم الوقود، وهم يطالبون بشراء الوقود بالليرة اللبنانية بالكامل".

أخبار ذات صلة

وأشارت مرسل إلى سبب غير معلن لهذا الإضراب يقف خلقه اتفاق بين الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات، "خصوصا مع قرب إعلان مناقصة لشراء الوقود بالليرة اللبنانية من قبل وزارة الطاقة اللبنانية، بدل شرائها من قبل الشركات المستوردة والتي تحتكر الأسواق".

وتترافق هذه الإضرابات مع إضراب أعلنه الصيارفة في البلاد، بحجة عدم توافر الدولار وتدهور سعر صرف العملة، علما أن سعر الدولار الواحد وصل مساء الخميس إلى 2800 ليرة لبنانية، مما يعني أن الليرة خسرت أكثر من 40 في المئة من قيمتها، وسط حديث عن تلاعب وفوضى بسعر الصرف.

وتواصل المصارف اللبنانية سياسة التقييد على ودائع المواطنين، خصوصا على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى استفحال هذه الأزمة في الأسواق.