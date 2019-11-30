شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: زيارة الأمير وليام للكويت وعمان فرصة لإظهار مهاراته الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية الضوء على زيارة الأمير وليام، دوق كامبريدج المرتقبة إلى الكويت وسلطنة عمان، وقالت إنه سيحصل على فرصة أخرى لإظهار مهاراته الدبلوماسية عندما يتوجه يوم الأحد إلى منطقة استراتيجية وشديدة الحساسية في العالم في مهمة تستغرق أربعة أيام يمثل فيها بريطانيا.

سيكون دوق كامبريدج ، 37 عامًا ، في الكويت وعمان - فى زيارة لن ترافقه فيها زوجته- ابتداءً من يوم الأحد ويختتم يوم الأربعاء، للقيام بزيارة بناء على طلب من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

ستكون هذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الأمير إلى كلا البلدين ، وفقًا لقصر كينسينجتون ، الذي وصف الرحلة بعبارات غنائية في بيان.

وقال بيان القصر "من العواصم الحديثة لمدينة الكويت ومسقط إلى الصحارى الكويتية الشاسعة والوديان المذهلة في الجبال العمانية، ستأخذ الزيارة ثقافات البلدين الفريدة ومناظرها الطبيعية الجميلة ومجتمعاتها المتنوعة".

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وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست سوى أحدث رحلة خارجية لويليام ، الذي يتولى بشكل متزايد مسؤوليات تمثل البلاد وجدته، الملكة إليزابيث الثانية ، الآن بعد أن تخلت الملكة البالغة من العمر 93 عامًا عن السفر لمسافات طويلة إلى الخارج.

تولى والد وليام ، الأمير تشارلز ، أمير ويلز ، المزيد من الواجبات دعما للملكة ، وصعد ابنه ، الثاني في خط العرش ، للمساعدة في حمل العبء الملكي، بحسب الصحيفة.

وأشارت "يو إس إيه توداي" إلى أن مساهماتهما أصبحت موضع ترحيب كبير الآن بعد أن الجدل الذى أثاره شقيق الأمير تشارلز الأصغر ، الأمير أندرو ، 59 عامًا بسبب علاقته مع رجل أعمال أمريكى، كان متورطا قبل وفاته فى السجن، فى الاعتداء الجنسى على قاصرات.