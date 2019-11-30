شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بعضوية "البحرية الدولية".. قرقاش: الإمارات حاضر بالمنظمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بفوز الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، قائلا :" سجل إنجازنا وتجربتنا العملية تجعل الامارات الحاضر الطبيعي في المنظمات الدولية". وقال قرقاش عبر تويتر :"فرحة معالي الأخ عبدالله بالحيف النعيمي بفوز الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فرحتنا ويجسد سلسلة من النجاحات التي حققتها الإمارات في المنظمات الدولية، علاقاتنا الطيبة وسجل إنجازنا وتجربتنا العملية تجعل الإمارات الحاضر الطبيعي في المنظمات الدولية".

أنور قرقاش وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قد رحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، إلى الإمارات، واصفا إياه بالشقيق والعضيد والحليف، وذلك الأربعاء الماضى. Advertisements

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