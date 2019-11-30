شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت بـ3 صواريخ على الأقل موقعاً شمال البلدة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية فى ممتلكات المواطنين القريبة.
وفى وقت سابق من ليلة أمس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، مواقع للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، وذلك عقب إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، بعيد إطلاق صافرات الإنذار فى المستوطنات المحيطة للقطاع.
ولم تعلن أى جهة فى غزة، مسئوليتها عن إطلاق القذيفة، التى جاءت بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطينى (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق محافظة خانيونس جنوبى القطاع.
وبعدها أطلقت صافرات الإنذار فى منطقة عسقلان والمناطق المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة"، وتم تفعيل منظومة "القبة الحديدية"، التى أطلقت صاروخين، لاعتراض مضادات جوية أطلقتها فصائل المقاومة.
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