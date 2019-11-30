شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة أبو ظبى: يوم الشهيد سيظل خالداً فى ذاكرة أبناء الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء فارس خلف المزروعى، قائد عام شرطة أبو ظبى، أن يوم الشهيد سيظل خالداً فى ذاكرة أبناء دولة الإمارات للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقاً للحق والوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وأضاف المزروعى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فى تصريح بمناسبة يوم الشهيد، الذى يصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن هذه المناسبة الغالية على وطن العزة والمجد تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وتكريمهم فى أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً كى يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة .

وأشار المزروعى، إلى أن هذا اليوم المجيد يعد مناسبة وطنية لإحياء ذكرى أبطال الإمارات البواسل، الذين استشهدوا فى ميادين الواجب للذود عن الوطن، كما أنه يوم لرد الجميل واستذكار لبطولات الشهداء وموقف مهيب من التلاحم الوطنى، غرسه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تعبيراً عن الترابط الحقيقى بين القيادة والشعب ومنعة اتحادنا.

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ووجه المزروعى، التحية والتقدير لأسر شهداء الإمارات، لافتاً إلى أن بطولات الشهداء ستظل مضيئة فى ذاكرة الوطن وأجيال المستقبل، وسيظل يوم الشهيد يوما تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً لشهدائنا البررة، ممن سطروا ملاحم العز والوفاء للوطن المفدى وقدموا أروع الأمثلة، فخلدوا سيرتهم أبد الدهر، فهم الخالدون فى نفوسنا بما قدموه من تضحيات عظيمة للوطن والإنسانية جمعاء، ويوماً للوفاء وأسمى معانى المثل والتضحية وحب الوطن ونصرة الحق.