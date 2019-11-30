إسرائيل تستهدف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة

غزة/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، فجر السبت، موقعا يتبع لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، عقب إطلاق قذيفة من القطاع.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات بشرية.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة مشابهة، قبل نحو 3 ساعات على هذا الهجوم، على موقع "رصد" يتبع أيضا لحركة حماس، قرب الشريط الحدودي، شمالي القطاع، قال إنه جاء "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".



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وفي وقتٍ سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش، إنّه تم رصد قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكر الجيش، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار.



ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة، التي جاءت بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطيني (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

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