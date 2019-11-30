استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية قريباً .. وهذه شروط عملها

صحيفة الخليج الالكترونية أفاد مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تعكف حالياً على إضافة تأشيرة بمسمّى “عاملة مساندة” لمنحها لشركات الاستقدام الخاصة بالعمالة المنزلية الإندونيسية. وقال المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، إن عملية الاستقدام ستنطلق قريباً بناءً لما جرى الاتفاق عليه وفي مقدمته التزام شركات الاستقدام بالحد الأدنى لراتب العاملة المنزلية والذي لا يقل عن 1500 ريال. وأضاف أن شركات الاستقدام ستكون ملتزمة بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط، على أن تستمر العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد ولا يسمح بنقلها إلى الأفراد مباشرة.

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