- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة لما يتم تداوله عن صدور تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن انتشار أنواع من السجائر مجهولة الصنع.
وأكدت وزارة الصحة أن منتجات التبغ كافة مضرَّة بالصحة، ودعت للإقلاع عن التدخين بالحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين، وذلك بالاتصال على الرقم٩٣٧.
وكانت صورة مفبركة، قد تم تداولها، أشارت إلى صدور تحذير بشأن سجائر متداوَلة، وتسجيل حالات مَرَضية، وهي الصورة التي نفتها “الصحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي صحة الصورة المتداوَلة عن السجائر المجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.