شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على بعض الإرشادات للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

ينشر "الخليج 365"، بعض الإرشادات للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة.



ففي ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، عليكم معرفة بعض الإرشادات والنصائح تسهل عليكم التعامل مع هذه الأجواء والحفاظ على سلامتكم وصحتكم.

بالرغم من برودة فصل الشتاء بشكل عام إلا أن هناك أيام يكون بها البرد قارصاً بشكل غير محتمل، مما يؤثر على نشاطك وصحتك أيضاً، ولكن هل تعرف ما هي أساسيات التعامل مع هذا الطقس لحماية نفسك وصحتك؟

إلى جانب الإستماع ومتابعة النشرات الجوية يومياً عليك اتباع عدة نصائح تسهل عليك التعامل مع هذا البرد وتساعدك في حماية نفسك والحفاظ على سلامتك والبقاء دافئاً:

نصائح عامة:

1. احرص على المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية الرسمية الصادرة عن قطاع الارصاد من خلال ومواقعه الرسمية وعلى صفحات تواصله الاجتماعية ووسائل الاعلام المختلفة.

2. ضرورة ارتداء الملابس والاغطية الصوفية الشتوية للتدفئة الصحية الواقية من صدمات البرد الشديدة اثناء المكوث في المنازل او الخروج منها لاسيما الكمامات واغطية الراس والاطراف عند خروجك من المنزل حتى تمنع الهواء البارد من الدخول إلى داخل جسمك ويفضل ارتداء عدة طبقات من الملابس الخفيفة بدلاً من قطعة واحدة سميكة.

3. تناول الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والمشروبات والفواكه الطازجة وخاصة وجبة الافطار قبل خروجك من المنزل لاسيما الاطفال وكبار السن قليلي المناعة والتقليل من استخدامات السكر الصناعي ويفضل الإكثار من تناول السوائل الساخنة التي تمدك بالدفء ولا تنسى تناول وجبة واحدة ساخنة على الأقل يومياً.

4. احرص على اغلاق نوافذ وابواب المنزل اثناء المساء، وايجاد وسائل التدفئة الجيدة فيه ويراعى عدم الجلوس امامها مباشرة او استخدام وقود الفحم المضرة.

5. تجنب استخدام المدافئ التي تعمل باستخدام الغاز، فهي غير فعالة ومضرة للصحة وقد تسبب إصابتك بتسمم أول أكسيد الكربون، حيث يؤدي استنشاقه الى عدة أعراض تشمل:

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- الشعور بالصداع والدوار

- ألم في المعدة.

- التأثير على قدرة الدم في حمل الاكسجين، بالتالي عدم وصوله الى خلايا الجسم وانسجته مما قد يسبب الوفاة!

6. احرص على النظافة اينما كنت وتهوية المنازل نهارا، والمحافظة على درجة حرارة مناسبة ثابته وهي 24 درجة مئوية، وعدم الخروج من المنازل اثناء موجات البرد الشديدة الا للضرورة القصوى.

7. الاكثار من شرب المياه والسوائل واستخدام المراهم لتقي الجسم من الجفاف المرافق للتبريد، وضرورة التعرض لضوء الشمس وتجنب الخمول والكسل من خلال ممارسة الرياضة والتخفيف من التوترات شتاءً.

8. ضرورة التفاعل المجتمعي في نشر ثقافة الوقاية والتخفيف من الكوارث الناجمة عن سوء الاحوال الجوية ومنها الصقيع وموجات البرد الشديدة وغيرها من خلال نشر وتوزيع التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية لاسيما من قبل وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والجهات ذات العلاقة حفاظا على الأرواح و الممتلكات.

9. نذكرك بضرورة استشارة الطبيب في حال شعورك بأي مرض أو توعك صحي، كما عليك الإعتناء بشكل كبير بكبار السن والاطفال خلال هذا الطقس.

نصائح زراعية:

1. عدم فلاحة الارض او النبش بجوار النباتات والاشجار المثمرة ويمكن الري السطحي للتربة بالرذاذ وبكميات لاتتعدى ارتفاع الماء عن 5 سم بغية ردم تشققات التربة الناجم عن الجفاف كي لا تتغلغل البرودة الى جذور الاشجار وتتلف.

2. تغطية المحاصيل الزراعية اثناء تكون الصقيع وتدفئة المزروعات عند المساء والصباح الباكر من خلال حرق مخلفات الاخشاب والنباتات لرفع درجة الحرارة وتجنب حرق الاطارات وذلك بغرض عدم التلوث البيئي والاضرار بالصحة العامة.

3. اختيار اصول نباتات ذات نمو متاخر، وكذلك زرع مصدات طبيعية من الاشجار ذوات نمو قوي وسريع تكون اوراقها كثيفة مستديمة وجذورها ضاربة في الارض لحماية المزارع من الصقيع(الضريب).

4. ضرورة ايواء الحيوانات والنحل في اماكن دافئة اثناء موجات البرد الشديدة.