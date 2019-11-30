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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 15 دقيقة.. أحصلي على بشره بيضاء وصافية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الحصول على بشرة مثالية هو حلم كل فتاة وسيدة ولكي تصل اليه الفتيات بعضهم يصلون للطريق الصحيح والبعض الاخر يسلك الطريق الخاطئ.
الطريق الصحيح هو استخدام المواد الطبيعية التي تعطي النتيجة من اول مرة ومن اول تجربه وهيا امنه جداً على البشره اذا تم استخدامها بالشكل الصحيح وهيا مفيده للجلد ولا تؤذيه.
اما الطريق الخاطئ وهو طويل جداً هو استخدام الكريمات والمستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها لفترات طويلة نتيجتها بطيئة احياناً تعطي نتيجة ولكن بعد وقت طويل ولكنها تؤذي البشره ولا تفيدها ولها الكثير من الاعراض الجانبية .
وعواقب استخدامها بشكل جسيمة ليست كالمواد الطبيعية اطلاقاً.
لذلك اتينا لكم بوصفة طبيعية من داخل المنزل مفيدة للبشرة نتائج ها سريعه وفعالة جداً .
المكونات:-
ملعقة شاي
ملعقة طمي مغربي
ملعقه كبيرة من ماء الورد
طريقة الاستخدام:-
اخلطى المكونات وضعيها على البشرة واتركيها 15 دقيقه ثم اشطفيها بالماء الدافئ وبعمل حركات دائريه خفيفة.
وبعدها ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل اخلطيهم وضعيهم بعدها عشر دقائق وسترين النتيجه المدهشة ستتخلصين من كافة الشوائب وتحصلين على بشره نضرة وصافية كرريها مرة واحدة بالاسبوع .
لا ينصح به للبشره الحساسه الا بعد اجراء اختبار بسيط !
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.