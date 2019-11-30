أشياء تفعلونها في المساء تجعلكم تنحفون في اليوم التالي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مجرد النوم في السرير ليلاً والتنفّس يجعلكم تخسرون الوزن. لكن ما هي الأمور الأخرى التي يمكن أن تفعلوها لتزيدوا عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء النوم .



عليك ان تقوم بهذه الخطوات :

1. اشربوا الشاي الأخضر قبل النوم: إنه يسرع عملية الأيض خاصة إذا شربتم منه كوبين في الصباح وعند الظهر أيضاً. وإذا كانت القهوة لا تصيبكم بالأرق فهي أيضاً مفيدة لحرق الدهون أثناء النوم. لكن لا تشربوا أكثر من كوب واحد في المساء.

2. رائحة النعناع : بعض الروائح تفتح الشهية وبعضها الآخر يقطعها. إن تنشّق رائحة النعناع من وقت لآخر قبل ساعات من النوم يخفف حدّة الرغبة بالطعام ليلاً وفي الصباح.

Advertisements

3. شرب مخفوق بروتيني : إن امتصاص الدهون والبروتينات يكون أكثر فعالية أثناء الراحة ليلاً. البروتين يزيد الكتلة العضلية ويجعلك تحرق المزيد من الدهون.

4. تناول جبنة المزارع البيضاء: إنها غنية بالكازيين وهو نوع من البروتين الذي يسرع عملية الأيض ليلاً.

5. أطفء جميع الأجهزة الإلكترونية من حولك : وذلك لتحصل على نوعية نوم جيدة ليلاً فقد ثبت أن نوعية النوم الرديئة تدفع باتجاه تناول المزيد من الطعام كما تعرقل عملية الهضم ليلاً.

6. تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على التوابل الحارة : التوابل تسرع عملية حرق الدهون وتعزز عملية الأيض ،ويمكنك رش القليل من الفلفل في كوب من مزيج الليمون الحامض والماء،واشربه قبل النوم .

7. قم بتمارين الجهد قبل النوم : إن تمارين الجهد القوية ورفع الأثقال ليلاً تساعد على حرق السعرات الحرارية بنسبة أكبر بكثير أثناء النوم.