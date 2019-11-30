وصفة مذهلة تعالج الكثير من الأمراض!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

منذ زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان دائمآ العلاج بالاعشاب ومن الطبيعة ،وبالرغم من عدم وجود تكنولوجيا لكن كان الرسول يوصي بأمور لم تكتشف إلا مؤخرآ .



العلاج بالطب النبوي يساهم فى علاج الكثير من الامراض ،واليوم نتحدث عن الوصفة التي أوصى بها النبى لعلاج الكثير من الامراض وهي “التلبينة ” وهي عبارة عن دقيق الشعير ونخالته ،وسميت بهذا الاسم لأنها تشبه اللبن فى لونها الابيض ،حيث لدقيق الشعير فوائد كثيرة لعلاج الامراض :-

التلبينة تخفض الكوليسترول الضار فى الجسم.

تعالج الاكتئاب لانها مليئة بمضادات الاكسدة.

مهدئة للجهاز العصبي لذلك تفيد فى حالات التوتر والقلق فتساعد على الاسترخاء والراحة للجسم.

مقاومة للتعب والارهاق والارق .

تساعد على التخلص من الامساك كما تعمل على تهدئة القولون .

مفيدة فى انقاص الوزن الزائد لانها تساعد على الشعور بالامتلاء فترات طويلة.

مفيدة لنمو الاطفال السليم .

التلبينة مدرة للبن الام.

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علاج لراحة القلب .

طريقة اعداد التلبينة:-

المكونات :

كوب ماء + كوب حليب +3ملاعق كبيرة من طحين الشعير مع نخالته+ عسل ابيض للتحلية.

الطريقة:

وضع الماء على النار اولا ثم يضاف اليه دقيق الشعير ونخالته ويقلب جيدآ ثم يضاف اللبن مع التقليب المستمر حتى يتم التجانس ويحلى بالعسل .

*يمكن اضافة المكسرات والقرفة الى الحساء حسب الرغبة.