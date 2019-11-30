كيف تتخلص من السعال الشديد فى 5 دقائق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كثيرآ من الناس يصابون بالسعال وأدوار البرد خاصة فى فصل الشتاء نظرآ لبرودة الجو القارصة والتي تؤدي الى تهيج الجهاز التنفسي العلوي ،فيصبح الانسان فى حالة مستمرة وسريعة من السعال أو مايعرف “بالكحة الشديدة” .



اليوم سنقدم لكم علاج سريع المفعول لعلاج السعال الشديد فورآ:-

أولا /الزنجبيل:- هو من الادوية الفعالة والطبيعية الامنة والتى تحفز مناعة الجسم وتخلص من السعال فورآ ،ويعتبر الزنجبيل مضاد حيوى طبيعى لقتل البكتريا ،كما يعمل على خفض حرارة الجسم العالية.

طريقة الاستعمال / قطع الزنجبيل شرائح بعد تقشيرة ثم أهرسها جيدآ وضعها فى كوب من الماء حتى يغلى ،ثم أضف السكر حسب الرغبة وأشرب هذا المشروب ثلاث الى أربع مرات فى اليوم.

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ثانيآ /الليمون:- يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين (سى) الذى يعمل على قتل بكتريا البرد والانفلونزا ويعمل على تهدئة الحنجرة ومنع التهاباتها ويخفف السعال فورآ.

طريقة الاستعمال:- عصير ليمونة أو أثنين مع ملعقة من العسل ،ثم سخن المزيج على النار حتى يدفىء فقط ثم تناوله عدة مرات فى اليوم.

ثالثآ /الكركم:- له خصائص علاجية قوية .

الطريقة:- تسخن كوب من الماء على النار وأضف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وملعقة عسل ويمكنك أضافة عود قرنفل حسب الرغبة ثم أغلى المزيج لمدة دقيقتين ،وتناولة سيتم الشفاء سريعآ بأذن الله