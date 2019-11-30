باحثون يكشفون كيف يموت الحب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

توصل باحثون استراليون لتحديد الأسباب الأساسية التي تعد، حسب رأي الرجال والنساء، عاملا لقطع علاقات الحب في البلدان النامية.



وتعتبر الدراسة التي نشرتها صحيفة "Personal and Social Psychology Bulletin " أن الاهمال وعدم الاعتناء والكسل، بالإضافة إلى الفقر هي الأسباب الأساسية لـ"قتل القصص الغرامية".

وقد لخص علماء النفس بيانات هذه الدراسة بالاعتماد على مشاركة 6500 شخص، وأوضحت الدراسة اختلاف متطلبات الشريك باختلاف مدة العلاقة، فكلما طالت العلاقة العاطفية كلما نقصت المتطلبات والعكس.

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أما إذا كان الحديث عن علاقات جنسية قصيرة فإن "الرائحة الكريهة" و"عدم الاعتناء بالمظهر" يلعب دورا أساسيا. أما في العلاقات التي تدوم فترات طويلة فإن المتطلبات تكون أكثر صرامة وخاصة من جانب المرأة.

واعتبر الباحثون أن "غياب المزاج المرح" و"العلاقات الجنسية السيئة" و"عدم الثقة بالنفس"، هي الأسباب الأساسية لنهاية العلاقات العاطفية.

أما بالنسبة للرجال فإن "ضعف الجاذبية الجنسية" عند المرأة و"الثرثرة" تعد أسبابا من شأنها أن تنفر الرجل.

أما "إهمال المظهر" و"الكسل" و"العوز المادي"، فهي عوامل مشتركة بين الرجال والنساء وكلاهما يعتبرها كذلك أسبابا اساسية لقطع العلاقات العاطفية.