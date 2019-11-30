لا ترموا بذرة الافوكادو.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشار خبراء صحة إلى أن بذرة الأفوكادو تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وغنية بالألياف القابلة للذوبان أكثر من الشوفان، لذلك لا ترموها.



وتُشكلّ بذرة الأفوكادو 70 في المئة من المكوّنات الغذائيّة التي تحتويها كلّ الحبّة.

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أما عن كيفيّة استهلاكها إليكم الطريقة الأنسب وذلك من خلال قطعها إلى أرباع باستخدام السكين ووضعها داخل الخلاط الكهربائي كي تُصبح كالبودرة قبل إضافتها إلى أي مشروب.

وهناك طريقة أخرى للحصول على فوائد بذرة الأفوكادو وهي من خلال تجفيفها تحت أشعة الشمس ومن ثم دقها لتصبح بودرة.

يذكر بأن ثمرة الأفوكادو تحتوي على الدهون الجيّدة ويقول بعض الأطباء إنّ البذرة تُساعد على خفض مستوى الكولسترول ومحاربة الأمراض والباكتيريا وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي والاضطرابات المعويّة.