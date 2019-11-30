بعد أسابيع من الاحتجاجات بالعراق..عبد المهدي يعتزم الاستقالة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وأعلن عبد المهدي اعتزام استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.

وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا (..) واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية".

وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد.

ش

شاهد أيضا: احتفالات في بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته

مقدم من AFP

إعادة تشغيل الفيديو التالي السلاحف البحرية تتعايش بسلام مع السياح على جزيرة تونسية تنتشر تحت رمال جزيرة قوريا في شرق تونس أعشاش تحتضن بيض السلاحف البحرية في انتظار أن تفقس، وتساعدها مجموعة من الشباب المتطوعين لكي تصل إلى ملاذها في البحر على مرأى من السياح الذين يراقبونها في تعايش سلمي معها. AFP

هدم منازل أربعة فلسطينيين متهمين بقتل جندي إسرائيلي أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه هدم منازل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل جندي خارج الخدمة في آب/أغسطس الماضي. AFP

إندونيسي يبني مروحية ليتخلص من الاختناقات المرورية تعرف إندونيسيا باختناقاتها المرورية وزحمات السير الخانقة التي تتسبب بإحباط لدى السائقين... لكن واحدا من سكان سوكابومي في جزيرة جاوة قرّر أن يبني طائرة هيليكوبتر ليتخلص من تلك المشكلة اليومية. AFP 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقال ممثل عن السيستاني: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".



وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية.

وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وأظهرت إحصاءات نشرتها كل من وكالة فرانس برس ورويترز، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.

شاهد أيضا بالصور: العراق.. مظاهرات في بغداد وعدة مدن رفضا لـ"ورقة الإصلاح"

مقدم من Anadolu Agency