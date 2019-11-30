مئات الإسرائيليين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني في رام الله

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

شارك مئات الإسرائيليين، أمس الخميس، بالمراسم المقامة في رام الله بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحضر نحو 400 إسرائيلي، منهم أعضاء سابقون في الكنيست وأفراد منظمات يسارية، من تل أبيب والقدس ومدن أخرى بحافلات إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث كان في استقبالهم عدد من القادة الفلسطينيين، على رأسهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسيه والاجتماعية والدينية.

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مقدم من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: كيف احتفل الأمريكيون بعيد الشكر في ولاية نيويورك؟ احتفل سكان ولاية نيويورك الأمريكية والملايين من السواح الذين توافدوا إلى المدينة الصاخبة من مختلف أنحاء العالم يوم أمس الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة عيد الشكر . ورفعت البالونات العملاقة التي تجسد شخصيات تعكس الثقافة الشعبية الأمريكية، من شخصيات كرتونية اشتهرت حول العالم. وخرج العشرات من الفنانين في مسيرات جابت أنحاء المدينة. وعيد الشكر هو تقليد غير ديني بدأ في العشرينات من القرن الماضي، ويتم إحياؤه في آخر يوم خميس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال هذه المناسبة يلتقي جميع أفراد العائلة والأصدقاء على العشاء ويشكرون الرب على ما منحهم من خيرات ونعم . للمزيد على يورونيوز: شاهد: ترامب يعفو عن الديكين "خبز" و"زبدة" ويهاجم الديمقراطيين ترامب خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان: حركة طالبان تريد "إنجاز اتفاق" Euronews (Ar)

حذاء نابليون يرجح أن يباع بثمانين ألف يورو في مزاد باريسي من المتوقع أن يصل سعر حذاء يعتقد بأنه كان للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى حوالي 80 ألف يورو في مزاد "دروت" في باريس يوم الجمعة. ويقول صاحب المزاد، ألكسندر جيكيلو، إن نابليون ارتدى الحذاء في المنفى في جزيرة القديسة هيلانة جنوب المحيط الأطلسي بعد أن خسر معركة واترلو في عام 1815. وبالرغم من صعوبة التحقق من ملكية هذا الحذاء، لكنه يتطابق مع عمل، جاك، صانع أحذية نابليون في شارع مونمارتر في باريس. كان الحذاء لدى صديق نابليون هنري غاتيان برتراند وحصل عليه بعد وفاة نابليون عام 1821. كما استعان كارلو ماروشيتي، الفنان والنحات بالحذاء لاستخدامه كنموذج لنحت لنابليون يركب حصاناً مخصصاً لقبره. وفضح جيكيلو أسطورة طول نابليون التي يقول إنها جاءت من الدعاية الإنجليزية خلال الحروب التي خاضها نابليون. علما بأن مقاس الحذاء المعروض بالمزاد يعادل 40. وأضاف جيكيلو أن طول نابليون الفعلي كان 1.68 متراً، ما دفع البعض إلى طرح تساؤل حول أصالة ما يقال، بحجة أن مقايسس القدم لا تتناسق مع طول الإمبراطور. للمزيد على يورونيوز: رفعا سبابتيهما أمام كاتدرائية في فرنسا فقبض عليهما بتهمة "الإشادة بالإرهاب" شاهد: لوحة نادرة للموسيقار موزارت قد يصل سعرها إلى 1.2 مليون يورو باريس تهدد بفرض عقوبات" على إيران والأخيرة ترد Euronews (Ar)

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن عمر ناهز 101 عام ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم الجمعة أن رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني توفي عن عمر 101 عام. اشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، على الساحة الدولية بصداقته مع الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان. وفي الداخل حارب البيروقراطيين لإجراء إصلاحات شاملة. ومن هذه الإصلاحات خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ. غير أن منتقدين يقولون إنه لم يفلح في تنفيذ مجموعة مقترحات إصلاحية لمساعدة الاقتصاد الياباني على النمو. وفي حين كان ناكاسوني يفاخر بوضع اليابان عالميا، فقد فشل في تحقيق حلمه مراجعة قانون بلاده السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة، وذلك بهدف إزالة الغموض واللبس عن وضع الجيش وتعزيز دوره الدولي. اقرأ أيضا على يورونيوز: كيم جونغ أون يعبّر عن "رضاه التام والكبير" عن التجربة الصاروخية الأخيرة السلطة الانتقالية في السودان توافق على "تفكيك" نظام عمر البشير بوليفيا تعلن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وفي عام 1983، أصبح أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية، مصلحا العلاقات مع بلد استعمرته اليابان من 1910 إلى 1945. وكان ناكاسوني من زعماء الحزب الديمقراطي الحر. وولد في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو أيار‭‭ ‬‬1918 لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب. وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941. وانضم لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945. ولديه ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي. Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وفي كلماتهم أثناء المراسم، أبدى عدد من الضيوف الإسرائيليين دعمهم لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ورفض يهودية إسرائيل، معربين عن ثقتهم بالسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس كشريك موثوق به في عملية السلام.

من جانبه، أكد الرجوب في كلمته أثناء الفعالية قناعته بأن المشاركة الإسرائيلية الواسعة في المراسم تعكس تحولا في المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطرا على القوى اليمينية الإسرائيلية التي تحاول "قتل الحلم الفلسطيني"، ويؤكد "وجود شريكين إسرائيلي وفلسطيني في مساعي إحلال السلام".

وتنظم فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى صدور قرار أممي عام 1947، قضى بتقسيم الأراضي الفلسطينية المدارة من قبل بريطانيا إلى "دولتين عربية ويهودية مستقلتين".

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المصدر: وكالات