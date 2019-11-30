شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. معتدل مع توقعات بسقوط الامطار والكويت 26 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يميل طقس الخليج اليوم الى الاعتدال على معظم الانحاء مع توقعات بسقوط امطار في بعض الانحاء

السعودية 25 درجة مئوية

هطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للملكة.

الإمارات 28 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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وتكون حركة الرياح: شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 01:34.





الكويت 26 درجة مئوية

نهارًا دافئ والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية أحيانا على البحر .

ليلًا مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .