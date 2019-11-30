عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة كندية تصنع أحذية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تهدف شركة ناشئة كندية إلى إنشاء عالم جديد من التسوق للأحذية تُخصص فيه الأحذية والنعال الداخلية بحسب حجم أقدام المستهلكين بالضبط، وذلك بفضل تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد التي تطبع الحذاء ليكون مناسبًا تمامًا.



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وأطلقت شركة (كاسكا) Casca – التي تتخذ من مدينة فانكوفر مقرًا لها – أول منفذ بيع بالتجزئة في المدينة الكندية. وهي توفر فيه الأحذية التي تُصنع بعد أخذ المقاييس الثلاثية الأبعاد لقدم الزبون، ويمكن إنتاج النموذج الخاص بالقدم عن طريق تطبيق على نظامي أندرويد، أو آي أو إس يمسح قدم المستخدمين ويعين نحو 20،000 نقطة بيانات ضرورية لطباعة النعال.

ووفقًا للشركة، فإن النعال تصنعها وتبيعها هي بنفسها، وهي مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وغير سامة، إذ إنها تعتمد على مواد قائمة على البولي يوريثين.

وقالت (كاسكا) لموقع ZDNet: إنها في الوقت الراهن لا تطبع بالتقنية الثلاثية الأبعاد إلا النعال، فهي لا تزال في “مرحلة هجينة”، حيث إن صناعة الحذاء بالكامل خليطة بين الصناعة التقليدية والطباعة الثلاثية الأبعاد. أما الهدف النهائي للشركة فهو زيادة منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها ومتاجر متعددة مجهزة بالطابعات الثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تصنع النعال والأحذية الخاصة بالزبون على الفور.