عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تيك توك تعتذر للفتاة المسلمة المحجوبة

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتذرت (تيك توك) TikTok عن حظر حساب مسلمة أمريكية من منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين بعد أن نشرت تسجيلًا مرئيًا يسلط الضوء على معاملة بكين للمسلمين الإيجور في تركستان الشرقية، التي تسميها الصين إقليم شينجيانج.

Advertisements

وألقى متحدث باسم المنصة أمس الخميس باللوم على “خطأ اعتدال بشري” في إزالة مقطع فيديو لفيروزا عزيز البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تظاهرت أن مقطع الفيديو مخصص لتعليم الفتيات كيفية إطالة الرموش، وذلك لتجنب الرقابة.

وقالت فيروزا عزيز في مقطع الفيديو – الذي حظي بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة قبل حظره من (تيك توك): “لذا فإن أول ما عليك فعله هو أخذ أداة الرموش وتجعيد رموشك، ومن ثم، ستضعينه وتستخدمين هاتفك الذي تستخدمينه الآن للبحث عما يحدث في الصين، وكيف يقيمون معسكرات اعتقال، ويلقون المسلمين الأبرياء هناك، ويفصلون عائلاتهم عن بعضهم البعض، ويخطفونهم، ويقتلونهم، ويغتصبونهم، ويجبرونهم على أكل لحم الخنزير، ويجبرونهم على شرب (الخمر)، ويجبرونهم على اعتناق ديانات مختلفة، وإن لم يفعلوا، فسوف يكون مصيرهم القتل”.