عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مطعم الحشرات يجذب السياح في كمبوديا

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حقق "باج كافيه" (مقهى الحشرات) في كمبوديا نجاحا كبيرا بفضل مأكولاته المكونة من الحشرات مثل اللفائف بالنمل أو الشطائر بالعناكب أو الكعك بالديدان وأسياخ العقارب.



وتعد الحشرات من الأكلات المحببة في كمبوديا، لكنها غالبا ما تقدم مقلية ومتبلة بصلصات بسيطة داخل أكشاك صغيرة.

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وأغلب زبائن المطعم من السياح، ويقول البريطاني جوشوا بين، وهو يستعد لتذوق طبق من الشعرية مع الجراد والديدان: "هذا ليس من نوع الأطباق الذي نأكله في ديارنا".

وافتتح فرنسيان المطعم منذ 5 سنوات، ويقولان إن الحشرات مصدر بسيط التكلفة للبروتينات كما من شأنها السماح بتقليص الاستهلاك القياسي للحوم التي لها أثر كبير على التغير المناخي وقطع الأشجار.

ومن خلال المأكولات المختلفة التي تحتوي على حشرات متنوعة بينها النمل والنحل والجراد، يسعى الفرنسيان إلى إيصال رسالة، حيث قال دافي بلوزار، أحد المؤسسين: "أردنا أن نظهر أنه من الممكن تحضير أطعمة بنوعية عالية باستخدام الحشرات".