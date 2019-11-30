عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشاورما تدخل قائمة الطهي بالذهب

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تبحث عن تجربة فريدة من نوعها في عالم الطعام، تجمع بين الفخامة والمتعة والطعام اللذيذ، فبوسعك تناول الوجبة الذهبية.



وذاعت موضة الوجبات الذهبية في مجموعة من المطاعم، تقوم بطهي بعض الأطعمة بعد مزجها بذهب حقيقي.

أحد المطاعم في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وضع على قائمة مأكولاته شطيرة شاورما بالدجاج، يتم تزيينها بورقة من الذهب تتوجها ملعقة من أغلى أنواع الكافيار في العالم، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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ويبلغ سعر هذه الشطيرة 2000 روبل فقط، أي ما يعادل 32 دولارا أمريكيا.

لكن قائمة الأطعمة الذهبية في مطعم آخر في مدينة نيويورك الأمريكية اتسعت لتشمل أطعمة من أجنحة الدجاج إلى الشوكولاتة.

ويتم تناول الأطعمة الذهبية الصالحة للأكل في ورقة ذهبية من عيار 24 قيراطا، وهي آمنة للأكل.

ويقدم المطعم أجنحة الدجاج الذهبية، بالإضافة إلى الكعك الذهبي.

وفي اليابان، حصلت بعض المطاعم على هذه الميزة، مثل مطعم "جولد كيت كات"، الذي يقوم فيه طهاة السوشي بإضافة الذهب إلى قمة قائمة أطباق السوشي.

وعلى الرغم من أن الذهب قد يبدو جميلًا، فإن بعضا ممن خاضوا هذه التجربة كان لهم رأي صادم في هذه الأطعمة، فقالوا إن "الذهب في الواقع لا طعم له".