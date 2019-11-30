شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد منطقة من قبضة الحوثيين شمال الضالع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، تحقيق تقدم ميداني في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمحافظة الضالع وسط اليمن ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء.
وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "القوات شنت هجوما على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة الفاخر بمديرية الضالع شمال الضالع، تمكنت خلاله من السيطرة على منطقة القباه".
وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي".
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