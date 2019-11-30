عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذاء نابليون في مزاد بـ88 ألف دولارا

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تطرح دار "درو" الفرنسية للمزادات، الجمعة، حذاء برقبة يُعتقد أنه لنابليون بونابرت للبيع بمبلغ قد يصل إلى 80 ألف يورو (88176 دولارا).



وتعتقد دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو.

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وقال ألكسندر جيكيلو، المسؤول عن مزاد بيع الحذاء: "من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا".

وأضاف: "إنه جزء من أيقونة عالمية، بيع مثل هذه القطع غير مألوف، نحن نعلم جيداً صورة نابليون: قبعة، حذاء برقبة، وربما سترة طويلة".

وقالت الدار إن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي عام 1821 قبل أن ينتقل إلى النحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

ووفقا لدار المزادات منح ابن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي "بول لو رو" في مطلع القرن الـ20، ومنذ ذلك الحين ظل مملوكا لأسرته.