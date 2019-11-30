عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 9 شركات تقنية تتجاوز قيمتها مليار دولار ولا تجني أرباحا

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا يعتبر نجاح شركات التقنية الناشئة وانتشارها مقياسًا لتحقيق أرباح، حيث إن هذه الشركات تجمع مليارات الدولارات من المستثمرين، بينما تخسر الكثير كل عام. حيث تركز شركات التقنية الناشئة عادةً على النمو السريع في سنواتها الأولى، والاعتماد على أموال المستثمرين من أجل التوسع.



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في وقت سابق من هذا العام؛ تجاوز تطبيق سناب شات 200 مليون مستخدم نشط يوميًا، وهذه خطوة مهمة للتطبيق، إلا أنه الآن وبعد ثماني سنوات من تأسيسها، تأمل شركة سناب المالكة للتطبيق في تحقيق إنجاز آخر أكثر أهمية وهو البدء في جني أرباح.

شركة (سناب) Snap هي واحدة من بين العديد من شركات التقنية التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ولكنها لم تحقق أرباحًا أبدًا. حيث تصب هذه الشركات الناشئة الأموال التي تُجمع من المستثمرين في النمو مرة أخرى، مما يؤدي إلى الخسارة سنويًا.

ويظل المستثمرون في مأزق على أمل أن تصبح هذه الشركات ذات يوم مربحة، ما يسمح لهم بالاستفادة من السيولة، ولقد نجح في ذلك بعض الشركات، فعلى سبيل المثال: حققت فيس بوك أرباحًا بعد خمس سنوات من تأسيسها، وزادت أرباحها إلى 6.9 مليار دولارِ العام الماضي، كما تأسست شركة أمازون عام 1994، ولكنها لم تحقق أرباحًا حتى عام 2001، وكانت أرباحها قليلة نسبيًا حتى وقت قريب.