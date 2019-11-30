الشرطة المغربية تحبط محاولة انتحار جماعى لنزلاء جمعية خيرية تعرضوا للطرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شرطة الدار البيضاء، في المغرب، بإحباط محاولة انتحار جماعي لعدد كبير من المحتجين أعلى كوبري القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.
وبحسب وسائل أعلام مغربية فإن الشباب الذي هدد بالانتحار الجماعي هم نزلاء سابقين في مؤسسة "خيرية عين الشق"، ويقومون بنفس الاحتجاج اسبوعياً، أمام مقر عمالقة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، ولكنهم قاموا بتغير مكان الاحتجاج.
وسرعان ما نجحت الشرطة المغربية بالقبض على مجموعة الشباب قبل تنفيذ وعيدهم بالانتحار والقفز نحو الطريق المكتظ بالسيارات.
جدير بالذكر أن مجموعة الشباب التي حاولت الانتحار، هو نزلاء الجمعية الخيرية، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح بتواجدهم داخل المؤسسة تم تسريحهم، وهدم المبني، وهو ما يرفضونه ويقومون بمحاولات للضغظ على الحكومة المغربية من أجل ترك المبني لهم.
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