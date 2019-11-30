شكرا لقرائتكم خبر عن علاوى يدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقى اياد علاوي، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها التهيئة لاجراء انتخابات مبكرة.

وقال علاوى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إنه ، وبعد مضى شهرين على انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وما رافقها من عنف مفرط طالما حذرنا من استمراره وما تسبب به من اراقة دماء أبرياء، نوضح للرأى العام أن قضية التظاهرات والمتظاهرين لا يتحمل فيها عادل عبد المهدى الا الجزء الأصغر ، وإن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن فى طبيعة وهيكلية العملية السياسية التى أصبحت مؤذية ومدمرة للعراق، وأدت الى شرذمته، واعتمدت التهميش والإقصاء والطائفية السياسية ، وارتهنت قراراتها الى القوى الخارجية الاقليمية ، وأدخلت مصير العراق بعد أن أضعفته الى لعبة الأمم".

وأضاف "لذا فان ما ينبغى عليه العمل اليوم هو تشكيل حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها التهيئة لإجراء انتخابات نزيهة مبكرة بمدة لا تتجاوز ٤ أو ٥ أشهر، واقالة المفوضية الحالية واعتماد مفوضية جديدة من نقابة المعلمين والمحامين والأعضاء السابقين فى المفوضيات السابقة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بالاضافة إلى محاكمة المفسدين وحماتهم وكل من تورط فى سفك الدم العراقى وتقديمهم الى محاكمات علنية، وتحرير القرار السيادى العراقى وضمان استقلاليته بعيداً عن التأثيرات الاقليمية المهينة من هذا الطرف أو ذاك".