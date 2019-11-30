شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: التواصل بين الأصدقاء من أجمل اللحظات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على «انستجرام» أمس مقطع فيديو يظهر فيه سموه خلال حديثه مع عدد من أصدقاء سموه في كلية ساند هيرست.

ودوّن سموه على الفيديو: «سررت كثيراً اليوم بلقاء عدد من زملاء الدراسة في كلية ساند هيرست.. تبادلنا حديث الذكريات الجميلة والمواقف المشتركة التي جمعتنا.. التواصل بين الأصدقاء من أجمل اللحظات التي نعيشها مهما طال الزمن وتباعدت المسافات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: التواصل بين الأصدقاء من أجمل اللحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.