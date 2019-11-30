شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «المواطن العالمي» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود: أطلقت دائرة تنمية المجتمع، مساء أمس الأول في متنزّه «ريم سنترال بارك»، فعالية «المواطن العالمي»، ضمن مبادرة «لحظات أبوظبي» وتستمر حتى بعد غد.

شهدت الفعالية تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب أنشطة تراثية شملت السدو والتلي وتربية الصقور والأكلات الإماراتية الشعبية التي أضفت أجواء المرح بين الجمهور.

قدمت القرية التراثية للزوار، الرقصات التراثية مثل «العيالة»، وأتاحت الفعالية، الفرصة للأطفال للمشاركة في ورش عمل لتطوير مهاراتهم الفنية والحرفية وإظهار الكثير من إبداعاتهم الفنية باستخدام الألوان المختلفة.

واستضاف المسرح مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية والغنائية من مختلف الثقافات التي أخذت الزوار في رحلة حول العالم.

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