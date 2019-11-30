متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغطي «كريس هارمان» في كتابه «تاريخ شعبي للعالم»، الذي ترجمه إلى العربية الراحل طلعت الشايب، وصدر في جزأين عن المركز القومي للترجمة، مساحة زمنية واسعة، تزيد على 5 آلاف سنة، تبدأ بقيام النظام الطبقي، مع ظهور مصر الفرعونية، ما يجعل من الضروري أن يمر المؤلف بكثير من الأحداث المهمة مروراً سريعاً، والقسم الأكثر أهمية في الكتاب والأجدر بالقراءة، هو الذي يبدأ من الصفحة 405 في الفصل الثاني من الجزء السابع: «الحرب العالمية والثورة العالمية»، وينتهي في الصفحة 693 أي قرابة الثلاثمئة صفحة، وهذا هو القسم الذي يغطي القرن الأمريكي.

يقول المؤلف: «لا أدّعي أنني أقدم هنا رواية كاملة للتاريخ البشري، إذ إن هناك شخصيات أو أحداثاً كثيرة غائبة، وهي ضرورية لأي تاريخ تفصيلي لأي مرحلة، إلا أنك لست في حاجة إلى أن تعرف كل تفاصيل ماضي البشر، لكي تفهم النسق العام الذي أوصلنا إلى الحاضر»، ويرى أن طريق التقدم لم يكن سهلاً أمام الماضي الحديث للنوع البشري، كانت هناك اضطرابات متكررة وحروب طاحنة وحروب أهلية دموية وثورات مضادة عنيفة، ومرة تلو الأخرى عندما كانت تلوح في الأفق بادرة تحسن في ظروف البشر، سرعان ما كانت تتلاشى.

يوضح أنه كانت هناك فيما بين كل تلك الأهوال خطوات مهمة إلى الأمام في قدرة البشر على السيطرة على قوى الطبيعة واستغلالها، كما أننا اليوم أكثر قدرة مما كنا قبل ألف سنة، فنحن نعيش في عالم ينبغي ألا تكون قوى الطبيعة فيه قادرة على تجويع الناس أو تجميدهم لدرجة الموت.

تاريخ شعبي للعالم مهمة مستحيلة، أقدم عليها المؤلف، ونجح بشكل مذهل في تقديم التاريخ من منظور الشعوب عبر العصور.