عباس: لن نقبل بالقهر والظلم وسنواصل المقاومة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ضد الاحتلال «الإسرائيلي»، إيماناً بثوابته وأهدافه الوطنية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقال إن الشعب لن يقبل بالقهر والظلم، وإنه سيواصل مقاومة الاحتلال، وشدد على أن الإدارة الأمريكية تخرق القانون الدولي وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، جاء هذا في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وجهها عباس عبر سفراء فلسطين في الأمم المتحدة وفي جميع أنحاء العالم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس القول في الكلمة، إن القيادة قبلت بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي حكماً لحل القضية الفلسطينية وبالمفاوضات والحوار السياسي والمقاومة الشعبية السلمية لحل قضايا الوضع النهائي وصولاً لمعاهدة سلام تقود إلى إنهاء الاحتلال والاستقلال.

وأضاف عباس: «إلا أن دولة الاحتلال ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو، ولم تكتف بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة «الإسرائيلية» الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، من أجل تقويضه». وتابع: «أمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي أرض الوطن، وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا».

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان «الإسرائيلي» على الفلسطينيين وأرضهم ووجودهم ومستقبلهم.

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وتساءل: «ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في عام 1948؟».

إلى ذلك، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على مبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان التي يتبناها، في مواجهة الانقلاب «الإسرائيلي» الأمريكي عليها. وشدد عريقات على أهمية لعب دور أوروبي فاعل وملموس كقوة رئيسة قادرة على خلق واقع سياسي جديد يغير مشهد المستقبل السياسي وإنقاذه من الهيمنة الأمريكية، يبدأها بالاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين.

وقال عريقات: «إن حل الدولتين كان تنازلاً فلسطينياً مؤلماً من أجل السلام، كما كان خياراً دولياً، وأن فشل حل الدولتين هو فشل لإرادة المجتمع الدولي كله. ونحن أمام مرحلة مصيرية، والقضية اليوم تتعدى فلسطين، وتهديد قضيتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».

وفي السياق ذاته، طالب عريقات دول العالم بتحديد موقفها وإجراءاتها لحماية حل الدولتين وردع الجرائم «الإسرائيلية». وأضاف: «على المجتمع الدولي تحديد تبعات السياسيات «الإسرائيلية» السياسية والقانونية، بما فيها الضم، على حق تقرير المصير لشعب فلسطين».(وكالات)