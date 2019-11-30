عبدالمهدي يستقيل.. والاحتفالات تعم العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الديني العراقي علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة غداة أحد الأيام الأكثر دموية في حركة الاحتجاج المستمرة منذ شهرين، في حين عمت الاحتفالات ساحتي التحرير والخلاني في وسط العاصمة بغداد، وكذلك في جميع الساحات التي تشهد تظاهرات يومية في محافظات الجنوب، بينما دعت واشنطن قادة العراق للاستجابة لمطالب المتظاهرين «المشروعة».

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نشارك المتظاهرين اسباب قلقهم المشروعة»، مضيفة «نواصل حض الحكومة العراقية على المضي قدمًا بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب وبينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي»، بدون أن تتطرق مباشرة إلى قرار رئيس الوزراء.

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وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».

وبعد ساعات، أعلن عبد المهدي، عزمه على الاستقالة، وقال في بيان «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته». وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تندرج في إطار مطالبهم ب«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين. وقال أحد المتظاهرين «هذا أول نصر لنا، وستكون هناك انتصارات أخرى على الآخرين». وفي مدينة الديوانية، جنوب البلاد، حيث أقيم تشييع رمزي تكريماً ل 46 متظاهراً قتلوا الخميس بالرصاص في مدن متفرقة من البلاد، أعرب متظاهرون عن سعادتهم، وأورد المتظاهر علي حسين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، أن «هذه خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، وبعد أيام دموية خصوصاً هنا في الناصرية».

ورحبت جهات بينها كتل سياسية بالدعوة التي كان أطلقها المرجع الديني، وقال تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي «ندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة اليوم (السبت) لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة». وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر أكد مراراً أن عدم استقالة الحكومة سيكون «بداية النهاية بالنسبة للعراق». كما أعرب تحالف «الفتح» الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي المدعومة أغلبها من إيران، عن موقفه المؤيد لتوجيهات المرجعية الدينية.

إلى ذلك، دعا المكتب السياسي لحزب الدعوة بزعامة نوري المالكي الكتل البرلمانية والقادة السياسيين إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة.