قتلى وجرحى في عملية طعن «إرهابية» وسط لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل شخصان، وجرح آخرون، أمس الجمعة، في عملية طعن «إرهابية» وقعت على جسر لندن، بينما أعلنت الشرطة قتل مشتبه به كان يرتدي متفجرات «مزيّفة» حول خصره.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة للحادث متداولة على موقع «تويتر»، أشخاصاً يحاولون التعامل مع شخص على الأرض، قبل وصول عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار عليه لدى محاولته النهوض. ولم يتضح بعد عدد المصابين جرّاء عملية الطعن التي سبقت إطلاق النار، لكن رئيس بلدية لندن صادق خان، أشار إلى إصابات «خطرة»، لافتاً إلى أن المارّة عرّضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به.

وتلقت شرطة لندن، بلاغاً بوقوع عملية طعن الساعة 13:58 (ت.ج) عند جسر لندن. وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة، نيل باسو، للصحفيين إن «عناصر مسلحة من القوات الخاصة أطلقوا النار على مشتبه به.. قتل المشتبه به في الموقع». وأضاف: «إنه عمل إرهابي»، مضيفاً «نعتقد أن المشتبه به كان يرتدي متفجرات مزيّفة».

وقال شاهد عيان للصحفيين: «كان على الأرض وبجانبه سكين وحقيبة، ثم تجمعوا حوله وأطلقت الشرطة النار عليه».

وأغلق جسر لندن، فيما تم إجلاء الناس من الحافلات. وتعيد الواقعة إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي وقع في المنطقة نفسها قبل عامين وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

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ويأتي الاعتداء على خلفية حملة الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. واضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى قطع حملته الانتخابية لمتابعة تطورات الحادث. وأشاد جونسون بأجهزة الأمن، مؤكداً أن «هذا النوع من الهجمات لن يتسبب بتخويف أو تقسيم أو ترهيب هذا البلد». وتعهّد حزب جونسون المحافظ وحزب العمال المعارض على السواء نشر 20 ألف عنصر أمن إضافي في الشوارع.

وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى إطلاع الرئيس دونالد ترامب على التطورات المرتبطة بالاعتداء.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أن «الولايات المتحدة تدين بشدة أعمال العنف المروعة التي تستهدف الأبرياء، ونتعهد تقديم الدعم الكامل لحليفتنا المملكة المتحدة».

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي الجديد شارل ميشال، إنه شعر «بحزن شديد لدى سماعه التقارير المأسوية» من لندن، مشيراً إلى أن «الحرب على الإرهاب معركة مشتركة».

(وكالات)