شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 5 في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة أحدهم طفل واثنان متأثرين بجروحهما. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتقاء الطفل فهد محمد الأسطل (16 عاماً) وإصابة خمسة آخرين برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» عصر أمس، شرق خان يونس جنوب القطاع، وقالت الوزارة أن الأسطل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في البطن إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين شرق خان يونس. ووصل مجموعة من الشبان إلى مخيم العودة في خان يونس رغم إلغاء مسيرات العودة فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، في حين أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجروحهما أحدهما خلال العدوان والتصعيد الأخير على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي، إن الشاب رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عاماً) استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها في 13 نوفمبر الحالي خلال التصعيد على قطاع غزة. وأضاف القدرة أن الشهيد الثاني ثائر العبد عطا حامد (29 عاماً)

استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها أمس الأول، بانفجار عرضي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال استخدموا الذخيرة الحية لحظة بداية قمعهم للمسيرة، إضافة إلى إطلاقهم وابلاً كثيفاً من قنابل الصوت والغاز التي سببت وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المشاركين في المسيرة. وأكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة تركزت على قمة الجبل المطل على منازل المواطنين والشارع المغلق، استطاع الشبان خلالها وقف تقدم الجنود أثناء محاولاتهم المتكررة اقتحام البلدة رغم كثرة عددهم.

واندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين، وكثفت من وجودها وحواجزها العسكرية في المحافظة. وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والقنابل الضوئية تجاه الشبان والمنازل وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في خطوة استفزازية.

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إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تخصيص مساعدات مالية بقيمة 40 مليون شيقل (الدولار=3.5 شيقل) لدعم ميزانية الأمن والطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن. وقال نتنياهو خلال استقباله رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، إن حكومة الاحتلال ستصادق (غداً) الأحد على تخصيص 40 مليون شيقل لدعم المستوطنات، وأكد أنه سيواصل تعزيز الاستيطان ودعمه.

وأدى مستوطنون، طقوساً «تلمودية»، في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية. وأفاد شهود عيان، بأن سبعة مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوساً «تملودية» ورقصات استفزازية قبل دخول موعد صلاة الجمعة في الأقصى. ومنعت شرطة الاحتلال، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من إجراء مقابلة تلفزيونية بحي جبل الزيتون شرق المسجد الأقصى، واحتجزته وحذرته من الوجود في المكان.

واعتدت قوات الاحتلال، على أهالي بلدة العيسوية بالقنابل الصوتية والضرب، عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد الأربعين وسط البلدة.

وأوضح محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن عناصر من الشرطة والقوات الخاصة تمركزت أمام مسجد الأربعين وسط البلدة، تزامناً مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، وتعمدت استفزازهم وألقت القنابل الصوتية بصورة عشوائية، كما اعتدت على أحد الشبان.

وأحرق مستوطنون، مركبة وأعطبوا إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة الطيبة وقرية دير عمار، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية في قرية دير عمار، بأن مستوطني مستوطنة «نيريا» المقامة عنوة على أراضي القرية، خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل منها «الموت للعرب» و«سننتقم»، وأعطبوا إطارات خمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من القرية. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون، مركبة أحد المواطنين، وخطّوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب في بلدة الطيبة شمال شرقي محافظة رام الله، في حين قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، 30 شجرة زيتون مثمرة في منطقة الساوية جنوب محافظة نابلس.

(وكالات)