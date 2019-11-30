شكرا لقرائتكم خبر عن بوتاس الأسرع في تجربتي جائزة أبوظبي للفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حلبة مرسى ياس واطلع على سير العمل في مرافقها للتأكد من انسيابية عمليات التشغيل أثناء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1، أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقطب نحو 60 ألف زائر.

وتابع سموه سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية لضمان تنسيق الجهود ومتابعة أعمال الفرق الميدانية وتنظيم الفعالية بالشكل الذي يليق بمكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أبرز وجهات الترفيه على مستوى العالم، إضافة إلى تجهيزات منطقة البادوك، وعدد من الأجنحة.

وانطلقت أمس فعاليات جائزة الاتحاد للطيران بفترتي التجارب الحرة، حيث فرض سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس سيطرته على الفترتين.

ووجه بوتاس إنذاراً شديد اللهجة إلى السائقين بتأكيد استعداده لسباق يوم غدٍ الأحد الذي سينطلق فيه من المركز الأخير بسبب تغيير محرك سيارته بسبب عطل تعرضت له خلال جائزة البرازيل الكبرى قبل أسبوعين.

وبفضل قوة محركه الجديد، حسم السائق الفنلندي (30 عاماً) جولة التجارب الأولى أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، قبل أن يكرر تفوقه في الثانية وهذه المرة على زميله في الفريق الألماني بطل العالم ست مرات آخرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة البريطاني لويس هاميلتون.

وسجل بوتاس أسرع لفة في الجولة الأولى بتحقيقه 1:36.957 دقيقة بعدما خاض 23 لفة، ثم حسَّن توقيته في الثانية بتسجيله 1:36.256 دقيقة (29 لفة).

وقال بوتاس:«تبدو الأمور إيجابية ولكن يجب دائما توخِّي الحذر،لأنها مجرد تجارب فقط والعديد من الفرق تحرز تقدماً كبيراً يوم السبت» في إشارة إلى التجارب الرسمية التي تنطلق اليوم.

بالإضافة إلى توقيته، يمكن للفنلندي، وصيف زميله هاميلتون في بطولة هذا الموسم، أن يطمئن على اعتبار أن حلبة مرسى ياس تكون مسرحاً لنجاح فريقه. فمنذ عام 2013، حقق فريق «الأسهم الفضية» المركز الأول في الانطلاق وفي السباقات.

وفاز فريق مرسيدس بسباق أبوظبي في الأعوام الخمسة الأخيرة مع هاميلتون (3 مرات) وبوتاس (2017) وبطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرج (2015). وسيحاول بوتاس الأحد تكرار إنجاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل عام 2012 عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول حيث حقق المركز الثالث بعدما انطلق من المركز الأخير أي تجاوز 21 سائقاً.

وحل هاميلتون ثالثاً في التجارب الأولى (1:37.591 د، 20 لفة) قبل أن ينتزع المركز الثاني (1:36.566 د، 33 لفة) في الثانية.

التجارب الأخيرة

وتقام اليوم التجربة الثالثة والأخيرة، حيث تستمر من الساعة الثانية حتى الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، ويعقبها في الخامسة انطلاق الإثارة على مضمار الحلبة، بإقامة المرحلة التأهيلية الرسمية التي يتحدد على ضوئها ترتيب السائقين وأول المنطلقين في السباق الختامي الأحد، حيث سيتنافس الجميع من أجل تحقيق أفضل زمن للفة الواحدة، للانطلاق في السباق من المراكز الأولى.

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ويتوقع أن يشهد سباق أبوظبي الختامي لموسم الفورمولا1 إثارة وتشويقاً كبيرين على الرغم من حسم هاميلتون اللقب مبكراً، حيث يسعى الجميع إلى الفوز بالجائزة الكبرى التي تحمل قيمة خاصة بالنسبة لهم.

وأقيمت أمس المرحلة التأهيلية لسباقي فورمولا2 وفورمولا4 الإمارات واللذين تتم إقامتهما على هامش استضافة أبوظبي لسباق الفورمولا1، وتستكمل منافساته على مدار اليوم وغداً بالسباق الختامي الذي يحدد بطل كل مسابقة في عام 2019، حيث أن بطولة فورمولا4 الإمارات تقام للمرة الأولى وتشهد مشاركة 3 متسابقين من الإمارات في سابقة جديدة لم تشهدها رياضة السيارات من قبل.

من جانب آخر، بدأت الجماهير التي توافدت من مختلف دول العالم بعد نفاد تذاكر حضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 بالكامل، إذ يقدر حوالي 70% من الحضور من خارج الدولة، في ملء مدرجات حلبة ياس والمناطق المحيطة بها التي تشهد العديد من الفعاليات المصاحبة، خاصة في منطقة الواحات.

وشملت منطقة الفعاليات أجنحة خاصة بالمطاعم التي تقدم المأكولات والمشروبات للحضور، ومتجر خاص ببيع ملابس ومقتنيات السائقين، وأقسام خاصة بالمزاد على سيارات الفومولا1، ومناطق ترفيهية تضم العديد من الألعاب الإلكترونية الخاصة بالسيارات. وشهدت منطقة الفعاليات ازدحاماً شديداً يوضح مدى النجاح والاقبال الكبيرين على متابعة ختام سباقات الموسم والتمتع بالفعاليات التي تستمر على مدار 5 أيام

فيراري تتحدى مرسيدس

حل الألماني سيباستيان فيتل خامساً في التجارب الحرة الأولى، فيما جاء زميله في الفريق الإيطالي شارلز لوكلير من موناكو سابعاً، قبل أن يتفوق الأخير في التجارب الثانية باحتلاله المركز الثالث أمام فيتل، فيما جاء فيرشتابن خامساً

وسيكون ثنائي فيراري فيتل ولوكلير حجر عثرة في طريق هاميلتون وبوتاس من مرسيدس، حيث لم تخف الحظيرة الإيطالية رغبتها في تحقيق أسرع توقيت خلال التجارب ومن ثم فوزها الأول على حلبة لم تبتسم لها منذ أن انضمت إلى الروزنامة العالمية عام 2009.

ونجح لوكلير في الانطلاق من المركز الأول سبع مرات هذا الموسم، فارضاً نفسه بقوة في عامه الأول باللون الأحمر قادماً من ساوبر سابقاً (ألفا روميو حاليا)، إلى تحقيقه انتصارين ما سمح له بدخول دائرة أبرز المرشحين للفوز باللقب العالمي للسائقين في المستقبل القريب إلى جانب سائق ريد بول فيرشتابن المتوج بثلاثة سباقات هذا العام، آخرها في البرازيل والساعي بدوره إلى اختتام موسمه على وقع الفوز.