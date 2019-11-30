مهرجان الشيـخ زايـد يستمر حتى أول فبراير 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الجديدة من «مهرجان الشيخ زايد» بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتستمر حتى الأول من فبراير 2020، بمشاركة أكثر من 17 ألف عارض من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات».

وشهد أول أيام المهرجان إقبالاً كثيفاً من أفراد الجمهور الذين حرصوا على التواجد والاصطفاف قبل دقائق من فتح أبواب المهرجان الساعة 4 عصراً.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تخصيص الكثير من الحافلات لنقل الزوار يومياً (مجاناً) إلى ومن المهرجان في مواعيد محددة، من محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي، ومحطة جمعية بين الجسرين، ومحطة حافلات بني ياس.

وتتضمن الدورة الجديدة من المهرجان الثقافي العالمي الكثير من الفعاليات والمشاركات، حيث خصصت مجموعة من الفعاليات الفولكلورية الجماهيرية الكبرى المصاحبة التي تستهدف الأطفال والعائلات، ضمن أجواء ثقافية تعليمية في قالب تشويقي.

ويشهد المهرجان تنوعاً كبيراً في المكونات والفعاليات، بداية من حي «حضارة الإمارات» الذي يضم أجنحة ومعارض وعروضاً فولكلورية، وحي «الحضارات العالمية» الذي يضم أجنحة تجسد الموروث الثقافي والشعبي العالمي لأكثر من 40 دولة خليجية وعربية وعالمية، مدعمة بمسارح لتقديم عروضها الفولكلورية، وأكثر من 3000 فعالية ثقافية على مدى أيام المهرجان و500 عرض وفعالية جماهيرية كبرى و100 ورشة عمل للأطفال و24 حياً تراثياً تقليدياً و50 مطعماً للمأكولات الشعبية والعالمية، إضافة إلى 500 محل تعرض المنتجات التراثية التقليدية من مختلف قارات العالم.

وخصص المهرجان لزواره، من الأعمار كافة، الكثير من الفعاليات الرئيسية اليومية والأسبوعية، في مقدمتها عروض نافورة الإمارات التي تتوسط منطقة المهرجان لتبهر الجمهور بعروضها المتواصلة كل نصف ساعة يومياً، بالإضافة إلى العروض اليومية على مسارح الأجنحة والمسارح الرئيسية من أجل إمتاع الجمهور.

ويهتم المهرجان اهتماماً كبيراً باحتفالات اليوم الوطني ال48 للدولة، وكذلك احتفالات رأس السنة الجديدة والألعاب النارية الضخمة والأهازيج الشعبية المحلية والعالمية.. وبالرياضات التشويقية لعشاق عروض السيارات والدراجات النارية، حيث يقدم أفضل النجوم المحترفون في العالم أقوى العروض للدراجات النارية والشاحنات العملاقة، بالإضافة إلى منطقة «الوثبة كستم شو» المخصصة لعشاق السيارات الكلاسيكية والمعدلة للاستمتاع.

لقطات

* تمايلت مياه نافورة الإمارات على وقع الأغنيات الوطنية الإماراتية مزينة بالإضاءة والألوان الليزرية المستمدة غالبيتها من ألوان علم الإمارات، كما رسمت إضاءة الليزر على ذرات مياه النافورة لوحة فنية تضم علم الإمارات والكثير من المعالم التراثية والحضارية، لتتوالى العروض كل نصف ساعة، من الساعة 6 وحتى 9:30 مساءً.

* سيحظى زوار المهرجان بالدخول في سحوبات يومية وأسبوعية على العديد من الجوائز العينية والنقدية، منها سحوبات ومسابقات مسرح المهرجان، وسحوبات ومسابقات مسرح الإذاعة، بالإضافة إلى السحوبات الكبرى أسبوعياً لمهرجان الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة التي يجريها جناح معرض الخيل.

* يزخر المهرجان بالكثير من الفعاليات والأهازيج التراثية والأسواق الشعبية والعروض الحية عن الحرف الإماراتية القديمة، كما يضم نموذجاً للبيت الإماراتي التقليدي يحاكي التراث العمراني لمباني القطارة في مدينة العين، والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة التي اهتم بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» كثيراً.

* يتزين جناح السعودية بالحرف التقليدية، ويضم أركاناً عدة، تعرض منتجات حرف يدوية، تمثل تراث مناطق المملكة كافة من أبها إلى الرياض، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع»، التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني.

* المهرجان يتضمن العديد من المسابقات التراثية، من بينها مسابقة أجود أنواع التمور التي تنظمها شركة الفوعة للتمور «تمورنا تراثنا» لفئات الدباس، واللولو، والفرض، والشيشي، وبومعان، والخلاص، والخنيزي، والنخبة.

* مسابقة الأكلات الشعبية التي ينظمها «الحي الإماراتي» تضم أكلات: الجامي، الممروسة، الخضيض، الذوابة، البزار، القرص، آجار، اليقط.