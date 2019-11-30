إيمري خارج أسوار أرسنال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع الإسباني أوناي إيمري ثمن النتائج السلبية لأرسنال فأقاله الأخير أمس، بعد أقل من سنتين على التعاقد معه، وعين بدلاً منه بشكل مؤقت مساعده ولاعب وسط الفريق السابق السويدي فريدي ليونغبرغ.

ولم يفز فريق شمال لندن في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، في أسوا سلسلة له منذ 1992.

ومنذ وصوله في مايو/ أيار 2018 بعد إقالته من باريس سان جرمان الفرنسي، قاد المدرب الباسكي البالغ 48 عاماً أرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لكنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال نجل مالك النادي الأمريكي جوش كروينكي نيابة عن مجلس الإدارة والشركة المالكة: «نشكر كثيراً أوناي وزملاءه لجهدهم الكبير بإعادة النادي إلى المنافسة على المستوى الذي كنا نتوقعه ونطلبه. نتمنى لأوناي وفريقه النجاح في المستقبل».

وسيكون ليونغبرغ مشرفاً على الفريق في مباراته غداً الأحد ضد نوريتش سيتي في الدوري المحلي.