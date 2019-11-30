شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

من بديع البلاغة ردُّ العَجُز على الصَّدْر:

وهو ردُّ أعجازِ الكلام على ما تقدمها، وهو على ثلاثةِ أقسام:

فمنه ما توافقُ آخرُ كلمةٍ فيه، آخرَ كلمة في نصفِهِ الأول؛ كقول جرير:

زَعمَ الفَرَزْدقُ أنْ سَيَقتُلُ مَرْبعاً

أبْشِرْ بطولِ سَلامَةٍ يا مَرْبعُ

ومنه ما توافقُ آخرُ كلمةٍ منْهُ أوّلَ كلمةٍ في نصفِهِ الأول؛ كقول المغيرة بن عبدالله

سريعٌ إلى ابنِ العَمِّ يَشْتُمُ عِرْضَهُ

وليسَ إلى داعي النّدى بسريعِ

ومنه أن توافقَ آخرُ كلمةٍ بعضَ ما فيه، كقول الشاعر:

وإنْ فُقدَ الربيعُ وكلُّ خِصْبٍ

فليس ربيعُ كفّيْهِ فقيدا

دُرر النّظم والنّثر

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من جميل نثر أحمد أمين

«بينَ ما فاتَ، وما هو آتٍ»

خيرٌ لكَ إنْ كنتَ في ظُلْمةٍ أنْ تَأْمُلَ طُلوعَ الشَّمسِ غداً، مِن أنْ تَذْكُرَ طُلوعَها أمسِ؛ فلِكلٍّ منَ الظَّاهرتينِ أثرٌ نَفْسِيٌّ مُعاكِسٌ للآخَر: ففي تَرَقُّبِك طُلوعَ الشَّمسِ غداً الأملُ والطُّموحُ إلى ما هو آتٍ؛ وفي هذا معنَى الحياة، وفي تذكُّرِك طُلوعَها أمسِ حَسْرةٌ علىٰ ما فات، وألمٌ مِنْ خيْرٍ كنتَ فيه إلى شرٍّ صِرْتَ فيه؛ وفي ذلك معنَى الفَناءِ.

وفَرْقٌ كبيرٌ بينَ مَنْ يُلْطَمُ اللَّطْمَةَ فلا تكونُ له وسيلةٌ إلَّا البُكاءَ، وتَذكُّرَ اللَّطمةِ ثمَّ البُكاء، ثمَّ تَذكُّرَ اللَّطمةِ ثمَّ البُكاءَ، ومَنْ يُلْطَمُ اللَّطمةَ فيَسْتَجْمِعُ قُواه للمُكافَحةِ. والحياةُ كلُّها لَطَمات، وأعجَزُ النَّاسِ مَنْ خارَتْ قُواه أمامَ أوَّلِ لَطْمةٍ فهَرَب! ولو أنصفَ النَّاسُ لقَوَّمُوا النَّاسَ بمِقْدارِ كِفاحِهم، لا بمِقدارِ إخفاقِهم، ونجاحِهم.

وشرُّ ما أُلاحِظُ في الشَّرقِ حَنِينُه الشَّديدُ إلى الماضي، لا أمَلُه القويُّ في المستقبل، واعتقادُه أنَّ خيرَ أيَّامِه ما سَلَفَتْ، لا ما أقبلَتْ، وإعجابُه الشَّديدُ بأعمالِ الماضين، وإهمالُ المعاصِرين. له مِنْظاران: مِنظارٌ مُكَبِّرٌ يَلْبَسُه إذا نَظرَ إلى الماضي، ومِنظارٌ مُصَغِّرٌ أسْوَدُ يَضَعُه إذا نَظرَ إلى الحاضرِ والمستقبل. يَلَذُّه أنْ يُطِيلَ البُكاءَ على الميِّت، ولا يَلَذُّه أنْ يَتدبَّرَ فيما يجبُ أنْ يَفْعلَه الأحياء. يَسْتَسْهِلُ النَّفقاتِ مهما عَظُمَتْ على الميِّت، ويَسْتَكْثِرُ نَفَقاتِ الطَّبيبِ وأثمانَ الدَّواءِ للمريض.

من أسرار العربية

السَّهْلُ: مَا لانَ مِنَ الأرْضِ. الرَّغامُ: مَا لانَ مِنَ الرَّمْلِ. الزَّغْفَةُ: مَا لانَ مِنَ الدُرُوعِ. الألوقَةُ: مَا لانَ مِنَ الأطْعِمَةِ. الرَّغَدُ: مَا لانَ مِنَ العَيْشِ. الثَعْد: مَا لانَ مِنَ البُسْرِ. الخَرْعَبةُ: مِنَ النِّسَاء اللَّيِّنَةُ القَصَبِ.

ويقال: ثَوْبٌ لين. رِيح رُخَاء. رُمْح لَدْن. لَحْمٌ رَخْص. بَنَان طَفْل. شَعْرٌ سُخام. غُصْن أُمْلُود. فِرَاشٌ وثِير. أرْضٌ دَمِثَة. بَدَن نَاعِمٌ. امرَأَةٌ لَمِيسٌ: إذا كَانَتْ لَينَةَ المَلْمَسِ. فَرَس خَوَّارُ العِنَانِ: إذا كان ليِّنَ المَعْطَفِ.

رَجُل أَقْشَرُ: شَدِيدُ الحُمرَةِ. رَجُلٌ خَصِمٌ: شَدِيدُ الخُصُومَةِ. شَعْر قَطَط: شَدِيدُ الجُعُودَةِ. لَبنٌ طَخْفٌ: شَدِيدُ الحُمُوضَةِ. ماء زُعَاق: شَدِيدُ المُلُوحةِ. رَجُل شَقْذ: شَدِيدُ البَصَرِ. فَرَسٌ ضَلِيع: شَدِيد الأضْلاعِ. يَوْم مَعْمَعَانِيٌّ: شَدِيدُ الحَرِّ. عُودٌ دَعِر: شَدِيدُ الدُّخَانِ.

هفوة وتصويب

يخلط بعضُهم بيْنَ الفعلين: «افْتَقدَ» و«افْتَقَرَ»، في صياغة الجمل، فيقولون: «يَفتقدُ فلانٌ إلى المَعرفةِ»، بمعنى: لا يَملِكُها. وهذا يعني أنّ المعرفةَ كانتْ لديهِ، وضَيّعها. وهو خطأ، لأنّ المقصودَ أنها ليست لديه أصلاً؛ فالفعلُ «اِفْتَقَدَ، يعني: أضَاَع، وضَيَّعَ، وافتَقَدَ الشيءَ: طَلبَهُ. ولا يليه حرفُ الجرّ إلى. والصواب: «فلانٌ يفتقرُ إلى المَعْرفَةِ». لأن الفَقْرَ: ضد الغِنى. فَقُرَ، فهو فَقيرٌ، والجمع فُقَراءُ، والفَقْرُ الحاجةُ، وفِعْلُهُ الافْتِقارُ، والنعتُ فَقِيرٌ ويقال: افْتَقَرَ إلَى مُسَاعَدَةِ أهْلِهِ: اِحْتَاجَ إلَيْهَا.

من أمثال العرب

«صَارَتْ ثُرَيَّا وَهْيَ عُودٌ أَقْشَرُ»

الثُّريّة والثُريَّاء: الأرضُ النديّةُ. ومال ثَرىً: كثيرٌ، ورجلٌ ثَرْوَانُ وامرأةٌ ثَرْوَى: إذا كثُر مالُهما، وثُرَيَّا: تَصغير ثَرْوَى. والأقشَرُ: الأحمرُ الذي كأنّه نُزِعَ قِشْرٌه. ومن الأرض: الجافّة، القاحلةُ.

يُضرب لمن حَسُنت حالُه بعْدَ فَقْرٍ، وكثُرَ مادِحُوه بَعْد ذمٍّ.