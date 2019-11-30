المغرب.. اختتام فعاليات أسبوع السينما التركية بالرباط

الرباط/ مهند أبوجحيشة/ الخليج 365

اختتمت، مساء الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات "أسبوع السينما التركية" الأوّل.

ونظم الأسبوع السينمائي المركز الثقافي التركي "يونس إمرة" بالرباط، بدعم من وزارة الثقافة التركية.

وشهدت الفعالية عرض 6 أفلام تركية هي: "القمح"، "أرطغرل 1980"، "أناس جدي"، "المصارعون الشباب"، "المجانين"، قبل أن تختم الفعاليات، بعرض فيلم "طفل في يوم ما" للمخرج التركي "سنان سيرتال".

وحضر فعاليات الاختتام مدير معهد "يونس امرة" بالرباط، أنصار فرات، إلى جانب المخرج التركي سنان سيرتال، والممثل التركي الشهير مهنت أوستا.

وعقب عرض الفيلم، اعتلى المخرج سنان سيرتال، والممثل مهت أوستى، عتبة المسرح للإجابة على تدخلات وأسئلة الجمهور الذي استقبلهم بحفاوة كبيرة.

وعبر الفنانان، بعد تفاعلهما مع تدخلات الجمهور، عن سعادتها بعرض فيلمهما لأول مرة في المغرب، وبالحضور اللافت الذي شهدته صالة العرض.

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وأشاد الممثل التركي مهمت اوسطا بالاقبال الكبير والاهتمام الذي حظي به الفيلم من قبل الجمهور المغربي.

وأضاف أوسطا، في حديث للأناضول: "رغم البعد الجغرافي بين المغرب وتركيا، إلا أننا لمسنا تقاربا كبيرا بين الشعبين واهتماما كبيرا أيضا بالفن التركي".

من جهته، اعتبر المخرج سنان سيرتال أن فيلمه الذي يعرض لأول مرة في المغرب، "استطاع أن يجذب إهتمام الجمهور المغربي الذي تفاعل بطريقة مدهشة مع العرض".

وأضاف في حديث للأناضول: "شعرت بسعادة عارمة، وأنا أرى انجذاب الجمهور الذي حضر بمختلف الفئات العمرية لهذا الفيلم الذي يحمل رسائل إنسانية نبيلة".

فيما أعرب فرات، للأناضول، عن سعادته بنجاح هذه الفعالية التي اعتبرها "فرصة طيبة للانفتاح على السينما والثقافة التركية".

وأشاد بحضور المغاربة اللافت للأفلام السنيمائية التي عرضت خلال الأسبوع، مؤكدا أن مركزه بصدد القيام بعدد من الفعاليات التي تعمل على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين المغربي والتركي.

وتعتبر فعالية "أسبوع الأفلام التركية" من أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز الثقافي التركي "يونس إمرة" بشكل متزامن في عدة دول منها المغرب ولبنان والبوسنة والهرسك والمجر ورومانيا وكازاخستان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.