القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
ذكرت القناة "13" العبرية، أن صافرات الإنذار التي دوّت جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من مساء الجمعة، كانت نتيجة "بلاغ كاذب".
وسبق صافرات الإنذار بنحو ساعتين، رصد الجيش الإسرائيلي، لإطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل.
وعلى إثره، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، عقب إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات.
ويأتي ذلك التصعيد بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطيني (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل نتيجة "بلاغ كاذب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.