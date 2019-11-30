صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل نتيجة "بلاغ كاذب"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ذكرت القناة "13" العبرية، أن صافرات الإنذار التي دوّت جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من مساء الجمعة، كانت نتيجة "بلاغ كاذب".

وسبق صافرات الإنذار بنحو ساعتين، رصد الجيش الإسرائيلي، لإطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل.

وعلى إثره، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، عقب إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات.

ويأتي ذلك التصعيد بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطيني (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

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