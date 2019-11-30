المغرب.. افتتاح "المهرجان الدولي للفيلم" في مراكش

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365
افتتحت، الجمعة، بمدينة مراكش المغربية، فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم، بحضور نجوم من السينما العربية والعالمية.
ومن المنتظر أن يكرم المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عددا من الممثلين.
وبحسب المنظمين، فإن هذه الدورة ستحتفي بالسينما الأسترالية، عبر عرض 25 من الأفلام مثل "ن ف ش"، للممثل الشهير سيمون بيكر، و"الأسد" لغارث ديفيس، الذي حصل على 6 ترشيحات في الأوسكار لعام 2017؛ و"القصة الحقيقية لعصابة كيلي"، لجاستن كورزل.
وتترأس لجنة تحكيم المهرجان، الذي يعتبر أحد أبرز الملتقيات السينمائية بإفريقيا، الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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