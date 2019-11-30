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قطر تدين بشدة حادثة الطعن في لندن

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الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لحادثة الطعن التي وقعت، الجمعة، بالعاصمة البريطانية لندن.

وجددت الخارجية القطرية، عبر بيان، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

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وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق اليوم، قتل شخصان في حادثة طعن قرب "جسر لندن" بالعاصمة البريطانية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر حكومية.

وصنفت الشرطة الحادثة بأنها "عمل إرهابي"، وقالت إنها تمكنت من قتل منفذ الهجوم (دون الكشف عن هويته). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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